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Путин поможет Зеленскому исполнить обещания

Обещания Зеленского украинцам исполнит Путин
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Президент Украины оказался бессильным

Урегулирование в Донбассе зависит от способности властей Незалежной держать свое слово. Пока у президента Владимира Зеленского это получается плохо. Но цель его правильная, поэтому Россия поддержит его ради мира на Украине. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин, выступая в пятницу, 11 октября, на заседании совета глав СНГ.

"Что мы сейчас наблюдаем: договорились о разводе сил, но никак президент (Украины) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники. Не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем". И армия не уходит", – описал ситуацию в Донбассе Путин.

В пятницу сорвалась третья попытка Киева и ополченцев самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик развести силы у поселков Петровское и Золотое, сообщил телеграм-канал "Война на Донбассе". Это должно было произойти еще 7 октября, но вмешались националисты. В Киеве бороться с ними не стали, лишь заявили, что от разведения сил не отказываются. После провала третьей попытки членам трехсторонней группы по урегулированию придется вновь собираться в Минске и думать, что делать. Соответственно, процесс урегулирования затягивается.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

По мнению Путина, украинские власти должны в данной ситуации действовать твердо, чтобы выполнить то, под чем они подписались.

"Здесь нужно проявление политической воли, – подчеркнул Путин. – Я полагаю, что нам нужно поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира. Но в значительной степени это будет зависеть от тех людей, которые сейчас оказались у власти, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные украинскому народу", – сказал глава Кремля.

И если Зеленский не способен на это сам, нужно ему помочь. Россия поддержит все усилия, направленные на достижение мира на юго-востоке Украины, гарантировал Путин.

Николай ВИКТОРОВ
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