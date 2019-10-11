Ссора США и ЕС повредила Украине

В выигрыше оказалась только Россия

Европа и Америка больше не надежные партнеры. Поэтому Брюссель себе ищет новые выгодные пути. Одним из них является сближение с Москвой.

Пока Запад сообща наказывал Россию за "агрессию на Украине", РФ укрепила отношения с Китаем. Стало реальным формирование нового блока в Евразии, который сможет диктовать условия остальному миру. Это устраивало Европу, пока она могла положиться на США. Но теперь президент США Дональд Трамп показал, что Вашингтон будет считаться только с собственными интересами, и Европа вынуждена делать новые ставки, пишет The Economist.

Остаться и без США, и без России ЕС не хочет. Поэтому европейские лидеры начали делать шаги навстречу Москве. Вернули в ПАСЕ, хотя ситуация в Донбассе не улучшилась, обсуждают отмену санкций, хотя вопрос с Крымом не решен. Скоро из ЕС выйдет жесткий противник РФ – Великобритания, и тогда велика вероятность, что Европа пойдет Москве на уступки, не заботясь об интересах Украины.

Рассчитывать на безоговорочную поддержку Трампа Киев тоже не может: военную помощь уже сократили, скандал вокруг Байдена усложнил отношения. В результате Украина остается с Россией один на один, предупреждает издание.