"Кровавый пастор" Незалежной обозвал народные республики "лугандоном" и напомнил о встрече ВСУ в Мариуполе

Жители ДНР и ЛНР будут плакать и аплодировать, когда Вооруженные силы Украины "освободят" их от "оккупации России". Об этом заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, более известный как "кровавый пастор", поскольку именно он начал гражданскую войну в Донбассе.

Выступая накануне на одном из местных телеканалов, он в качестве примера привел поведение населения Мариуполя, которое в начале вооруженного конфликта бросалось с голыми руками на бронетехнику ВСУ, не пуская ее в город, а потом якобы благодарило украинских солдат.

"Помните, когда БМП въезжает через какую-то импровизированную баррикаду и мариупольцы ложатся под это БМП, ложатся на капот, не пускают эту машину, не понимая, что там их же жители гибнут, их живьем убивают. Люди ложились под военную технику, "прочь отсюда, бандеровцы, хунта" и так далее", – цитирует "ПолитНавигатор" воспоминания пана Турчинова конца весны 2014 года.

По его словам, примерно через три месяца, т.е. в июне, военные вместе с нацбатальонами освобождали Мариуполь, и тогда "те же самые люди, которые ложились под технику, они плакали и аплодировали".

"Спросите сегодня у любого мариупольца: "Ты хочешь вернуться в "лугандон", ты хочешь вернуться под оккупацию России?" Вы не найдете того, кто скажет "я хочу". Они нормально, качественно живут на Украине. И ,поверьте мне, когда наши военные освободят Донецк и Луганск, будут жители плакать и аплодировать. И благодарить за освобождение", – убежден "кровавый пастор".

Также экс-глава СНБО полагает, что в 2015 г. тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер был инициатором переговорного процесса по ситуации в Незалежной не с украинцами, а с Россией. Поэтому, считает он, известную формулу нужно называть именем Штайнмайера и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Потому что именно позицию российской стороны он попытался пропихнуть для Украины, а именно – проведение выборов в "лугандоне"", – резюмировал пан Турчинов.

