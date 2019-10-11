Населению Незалежной придется платить за "голубое топливо" по промышленному тарифу

Украинские власти с января 2020 г. повышают цены на газ для населения до "рыночного уровня". Об этом сообщил директор ООО "Газоснабжающая компания" НАК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. А там у нас абсолютно рыночные цены", – цитирует местный РБК пана Рабиновича.

Он заметил, что сейчас компания не определяет цену на топливо, а лишь выбирает из четырех показателей, какой из них меньше. По его словам, так написано в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства "Нафтогаза".

Как напоминает УНИАН, Киев договорился с МВФ, что цены на газ для населения страны с 1 января наступающего года должны вырасти до 12 300 гривен за тыс куб. Единственная возможность по удешевлению – если цена на голубое топливо снизится в Европе. Тогда Украина закупит его за меньшие деньги и, соответственно, сможет уменьшить тариф для жителей, не нарушая договоренности с фондом.

Накануне глава "Нафтогаза" Андрей Коболев выражал неудовольствие тем фактом, что в Незалежной слишком рано начали отопительный сезон на фоне жаркой осени. По его мнению, народ из своего кармана будет пополнять местные бюджеты.

