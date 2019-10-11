Действующий глава Незалежной вслед за прошлым занимается бесконечным популизмом, враньем и геноцидом

Шестой президент Украины Владимир Зеленский за пять месяцев нахождения у вершины власти ведет антиукраинскую политику, в деле урегулирования конфликта в Донбассе он не сдвинулся ни с места, чем напоминает правление своего предшественника Петра Порошенко. К такому выводу пришел глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Думаю, украинский народ даст справедливую оценку тому, что за пять месяцев президентства Зеленский не сдвинулся с места в вопросе установления мира в Донбассе и прекращения боевых действий, бесконечно откладывая отвод вооруженных сил на линии соприкосновения и придумывая отговорки и сказки на этот счет", – цитирует заявление политика пресс-служба партии.

Медведчук считает, что трижды отложенный на этой неделе отвод войск из Золотого и Петровского доказывает "полное отсутствие политической воли у Зеленского для установления мира в Донбассе". По его мнению, в данном вопросе бывший комик "ничем не отличается" от хозяина "Рошена".

Оппозиционер поставил в вину пану Зеленскому "систематический обман избирателей", проталкивание на руководящие должности людей днепропетровского олигарха Игоря Коломойского и обслуживание бизнес-интересов его группы "Приват", а также "продолжение тарифного геноцида" и формирование правительства страны из дилетантов.

По его словам, и сейчас нет каких-либо успехов в деле улучшения ситуации на Украине.

"Бесконечный пиар-популизм – вот фактические результаты работы Зеленского и его ставленников", – резюмирует политик.

