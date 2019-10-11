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Киев обнаружил "увольнения" военных республик Донбасса без российских паспортов

Военных республик Донбасса увольняют без российских паспортов
Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
продолжениеНа украинской АЭС произошел сбой
Командирам силовиков ДНР и ЛНР угрожают понижением зарплат и сокращениями, доносит украинская разведка

Отсутствие у военнослужащих армий Донецкой и Луганской народных республик российских паспортов в ближайшее время станет поводом для их увольнения. Об этом заявил спикер Минобороны Украины Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Украинские Штирлицы утверждают, что Россия "продолжает принимать меры для ускорения" выдачи паспортов РФ личному составу всех силовых структур ДНР и ЛНР.

"В связи с этим, в частности, вводится практика ежемесячного заслушивания на заседаниях аттестационных комиссий тех командиров соединений и частей, где показатель "паспортизации" будет худшим, с последующим принятием решений о наложении взысканий вплоть до увольнения с военной службы", – вещает пан Праута с сайта оборонного ведомства.

По его информации, до 1 ноября якобы до силовиков народных республик под подпись будет доведено "персональное предупреждение об увольнении со службы в случае неполучения российского гражданства до конца текущего года".

Эта мантра звучит с берегов Днепра с завидной периодичностью уже пару месяцев, после того, как в неподконтрольной киевским властям части Донбасса начали активно выдавать российские документы по упрощенной форме согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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