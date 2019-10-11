Система безопасности потеряла питание

Первый энергоблок Запорожской АЭС переведен в режим планово-предупредительном ремонте, состояние реакторной установки – "перегрузка топлива".

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. По данным ведомства, после обесточивания магистрали от резервного трансформатора собственных нужд произошла потеря питания потребителей первого канала системы безопасности.

Радиационная обстановка на электростанции нормальная, физическая защита находится в штатном режиме. Для расследования причин сбоя создана специальная комиссия.