Дончан лишат их собственных СМИ и политических партий

На неподконтрольной Киеву территории Донбасса выборы могут состояться через десятки лет и при выгодных украинским властям условиях. С таким прогнозом выступил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Мы можем идти и десятки лет. И это надо понимать", – заявил он.



Дипломат отметил, что до того, как организовать выборный процесс, самопровозглашенные ДНР и ЛНР должны перейти под руководство Незалежной.

"Выборы под российскими войсками произойти не могут. Понятно? Возвращение украинской власти и международного контроля позволит провести выборы. Только украинская Центральная избирательная комиссия, только украинские партии, только украинские СМИ. Не российские, не те вымышленные ими", – цитирует "Укринформ" Боднара.

Напомним, после согласования Контактной группы в Минске "формулы Штайнмайера", предусматривающей предоставление Донбассу особого статуса, по Украине прокатилась волна акций протеста ура-патриотов, националистов и прочих радикалов, которые обвинили президента Владимира Зеленского в сдаче национальных интересов. Мероприятия проходили и до сих пор проходят под лозунгом "Нет капитуляции!"

Сам глава государства 1 октября провел весьма нервный брифинг, где пояснил, что Киев готов провести выборы в мятежном регионе, но после того, как украинские пограничники возьмут под контроль всю границу вдоль украино-российских рубежей, и по законам Незалежной.