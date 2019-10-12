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Выходки Порошенко шокировали Европу

Выходки Порошенко шокировали Европу
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Бывший президент пытается привлечь к себе внимание любыми способами

Владимир Зеленский утверждает, что европейские политики и журналисты в шоке от поведения экс-главы Незалежной Петра Порошенко.

Зеленский отметил, что бывший президент хочет стать лидером нового майдана, однако это его главная ошибка.

"Вы видели заявления и президента (Германии) Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских средств массовой информации – они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус",

заявил действующий глава Украины.

По словам Зеленского, Порошенко активно выступает против разведения сил в Донбассе.

В воскресенье, 6 октября на площади Независимости вышли несколько тысяч человек с требованием отменить действие "формулы Штайнмайера".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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