Бывший президент пытается привлечь к себе внимание любыми способами

Владимир Зеленский утверждает, что европейские политики и журналисты в шоке от поведения экс-главы Незалежной Петра Порошенко.

Зеленский отметил, что бывший президент хочет стать лидером нового майдана, однако это его главная ошибка.

"Вы видели заявления и президента (Германии) Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских средств массовой информации – они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус",

– заявил действующий глава Украины.

По словам Зеленского, Порошенко активно выступает против разведения сил в Донбассе.

В воскресенье, 6 октября на площади Независимости вышли несколько тысяч человек с требованием отменить действие "формулы Штайнмайера".