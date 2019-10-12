Вашингтон спасет Киев от разорения

Генеральный директор российской нефтесервисной компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев считает, что США будут покупать украинский газ.

"Если у США есть свои интересы в деле укрепления украинской экономики путем значительного инвестирования в отрасли добычи природного газа, то это может осуществиться, пусть и не в краткие сроки",

– цитирует его РИА "Новости".

Назаралиев добавил, что Вашингтону придется серьезно вложиться в развитие газодобывающей отрасли Украины. Кроме того, спасти Незалежную закупкой голубого топлива может Индия, Азербайджан и Чехия.