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Выход найден: американцы купят украинский газ

Выход найден: американцы раскошелятся на украинский газ
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазвана главная ошибка Зеленского
Вашингтон спасет Киев от разорения

Генеральный директор российской нефтесервисной компании "НафтаГаз" Ислам Назаралиев считает, что США будут покупать украинский газ.

"Если у США есть свои интересы в деле укрепления украинской экономики путем значительного инвестирования в отрасли добычи природного газа, то это может осуществиться, пусть и не в краткие сроки",

цитирует его РИА "Новости".

Назаралиев добавил, что Вашингтону придется серьезно вложиться в развитие газодобывающей отрасли Украины. Кроме того, спасти Незалежную закупкой голубого топлива может Индия, Азербайджан и Чехия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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