Названа главная ошибка Зеленского

Политика призвали искать другие пути разрешения конфликта на востоке страны

Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко назвал главную ошибку президента Владимира Зеленского.

По его словам, политик противоречит себе, говоря о безальтернативности минских соглашений.

"Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий",

– сказал депутат в эфире телеканал NewsOne.

По мнению Власенко, Зеленскому стоит найти другие пути разрешения конфликта на востоке страны.