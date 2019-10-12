Названа главная ошибка Зеленского

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Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко назвал главную ошибку президента Владимира Зеленского.
По его словам, политик противоречит себе, говоря о безальтернативности минских соглашений.
"Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий",
– сказал депутат в эфире телеканал NewsOne.
По мнению Власенко, Зеленскому стоит найти другие пути разрешения конфликта на востоке страны.
Их имена и фамилии выясняются