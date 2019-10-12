Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Названа главная ошибка Зеленского

Названа главная ошибка Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политика призвали искать другие пути разрешения конфликта на востоке страны

Депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко назвал главную ошибку президента Владимира Зеленского.

По его словам, политик противоречит себе, говоря о безальтернативности минских соглашений.

"Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий",

сказал депутат в эфире телеканал NewsOne.

По мнению Власенко, Зеленскому стоит найти другие пути разрешения конфликта на востоке страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Ан-72 с россиянами разбился в Конго

Их имена и фамилии выясняются

Российским спортсменам подсказали выход из ситуации с WADA

Атлетам напомнили, что можно сменить гражданство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей