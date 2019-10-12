Киев хочет увидеть действия Москвы по урегулирования конфликта в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября он попросит Европу "дожать" Россию в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе.

Министр отметил, что сейчас Киев делает болезненные шаги навстречу, на которые общество реагирует протестами.

"Потому что, если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад до состояния военного противостояния, то есть мы снова начнем баррикадироваться",

– цитирует Пристайко агентство "Укринформ".

Глава украинского МИД подчеркнул, что хочет увидеть реальные действия Москвы по восстановлению суверенитета над "оккупированным" Донбассом.