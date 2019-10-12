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Париж и Берлин обиделись на Киев

Париж и Берлин обиделись на Киев
Вадим Пристайко. Фото: Zuma\TASS
Разговор Трампа с Зеленским подорвал доверие Европы

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко утверждает, что у Киева напряженные отношения с Парижем и Берлином из-за публикации телефонного разговора президента Незалежной Владимира Зеленского с коллегой Дональдом Трампом.

"Мне кажется, со стороны наших западных партнеров здесь присутствует несколько преувеличенная эмоциональная составляющая. Обида не вылилась в какие-то радикальные формы, но определенное напряжение все-таки ощущается",

цитирует министра агентство "Укринформ".

По его словам, после публикации разговоров двух политиков дипломатия столкнулась с новой реальностью.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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