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Стали слушать: Зеленский добился признания Путина

Стали слушать: Зеленский добился признания Путина
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Украинский политик не стал идти по стопам агрессивного Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук утверждает, что глава России Владимир Путин лучше относится к Владимиру Зеленскому, чем к его предшественнику Петру Порошенко.

По его словам, Путин стал слушать нынешнего президента и разговаривать с ним.

"Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским – разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен (заключенными) 35 на 35",

сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".

Политик отметил, что в данный момент отношения между Москвой и Киевом стали налаживаться. Однако, как подчеркнул Кравчук, у стран еще осталось много неразрешенных вопросов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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