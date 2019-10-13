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Первый президент Украины Леонид Кравчук утверждает, что глава России Владимир Путин лучше относится к Владимиру Зеленскому, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
По его словам, Путин стал слушать нынешнего президента и разговаривать с ним.
"Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, с Зеленским – разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен (заключенными) 35 на 35",
– сказал Кравчук в эфире телеканала "112 Украина".
Политик отметил, что в данный момент отношения между Москвой и Киевом стали налаживаться. Однако, как подчеркнул Кравчук, у стран еще осталось много неразрешенных вопросов.
Их имена и фамилии выясняются