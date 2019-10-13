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Америка и ЕС раскошелятся на восстановление Донбасса

Америка и ЕС раскошелятся на восстановление Донбасса
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Киев попросит деньги у Вашингтона и стран Старого Света

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у Украины нет денег на восстановление Донбасса. Политолог Юрий Светов считает, что Киев попросит США и ЕС помочь финансами.

"Украина последние годы ходит по миру с протянутой рукой, она не просто просит, а требует, чтобы ей давали деньги на все ее проблемы. Очевидно, что будут требования к Европейскому союзу, к американцам, чтобы они дали деньги на восстановление",

цитирует его телеканал "Звезда".

При этом политолог подчеркнул, что Незалежная, возможно, не заинтересуется восстановлением региона.

Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия рассказал об отсутствии денег на регион.

 "Даже если случится Нормандия, нам в один день не скажут: "Все, забирайте Донбасс". Переговорный процесс будет длинным. Мы же понимаем, что у нас денег на восстановление Донбасса нет", – сказал он.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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