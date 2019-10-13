В Киеве опять обвинили Москву в попытке разрушить государство

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что страну может ждать участь Кипра, разделенного на две части.

По его словам, такой сценарий повторится, если сорвутся договоренности с Россией в рамках "нормандского формата".

"Может быть "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа, выбрали для себя",

– цитирует Пристайко "Страна.ua".

Министр считает, что за 5 лет минские договоренности не дали никакого результата и Киеву нужно искать другое решение по Донбассу, если на это будут готовы партнеры Украины.