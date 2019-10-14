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Премьер-министр Украины проявил симпатию к неонацистам

Подставил президента: премьер-министр Украины поддержал неонацистов
Алексей Гончарук. Фото: www.globallookpress.com
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Украинского премьер-министра Алексея Гончарука 13 октября заметили на мероприятии, где выступала ультраправый музыкальный коллектив "Сокира Перуна".

Лидер радикально-националистической организации С14 Евгений Карась рассказал, что концерт был организован Андреем Медведько, которого обвиняют в убийстве писателя Олеся Бузины, сообщает strana.ua.

Весной прошлого года полиция Незалежной завела уголовное дело из-за того, что на концертах "Сокиры Перуна" использовали нацистские символы, звучали фашистские призывы и высказывания Бенито Муссолини.

Политолог Армен Гаспарян сообщил в своем телеграм-канале, что президент Владимир Зеленский вынес устный выговор премьер-министру Гончаруку за поход на концерт.

"Прозвучали формулировки "подставил" и "подлил масла в идеологический огонь", – отметил Гаспарян.

Киевская рок-группа "Сокира Перуна" была основана в 1998 году. Многие ее песни посвящены неонацисткой тематике, экс-барабанщик группы Дмитрий Волков был осужден за погром синагоги, напоминает РИА "Новости". 

Валентина МАЙОРОВА
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