Самый молодой премьер в истории Украины слушает музыкантов, против которых заведены уголовные дела

Украинского премьер-министра Алексея Гончарука 13 октября заметили на мероприятии, где выступала ультраправый музыкальный коллектив "Сокира Перуна".

Лидер радикально-националистической организации С14 Евгений Карась рассказал, что концерт был организован Андреем Медведько, которого обвиняют в убийстве писателя Олеся Бузины, сообщает strana.ua.

Весной прошлого года полиция Незалежной завела уголовное дело из-за того, что на концертах "Сокиры Перуна" использовали нацистские символы, звучали фашистские призывы и высказывания Бенито Муссолини.

Политолог Армен Гаспарян сообщил в своем телеграм-канале, что президент Владимир Зеленский вынес устный выговор премьер-министру Гончаруку за поход на концерт.

"Прозвучали формулировки "подставил" и "подлил масла в идеологический огонь", – отметил Гаспарян.

Киевская рок-группа "Сокира Перуна" была основана в 1998 году. Многие ее песни посвящены неонацисткой тематике, экс-барабанщик группы Дмитрий Волков был осужден за погром синагоги, напоминает РИА "Новости".

