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Зеленский призвал украинцев оставить россиян без подарков

Зеленский призвал украинцев оставить россиян без подарков
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Правоохранителям Незалежной напомнили про право граждан на протест

Глава Украины Владимир Зеленский услышал свой народ, который опасается, что мирное урегулирование в Донбассе сделает бесполезной смерть украинцев, погибших во время боевых действий на юго-востоке страны. Он гарантировал, что не допустит этого и добьется "не любого, а справедливого" мира.

Вместе с тем, он призвал граждан быть "здравомыслящими и ответственными", особенно 14 октября, когда страна отмечает День защитника Украины. По его мнению, "недруги" обязательно воспользуются праздником, чтобы навредить Незалежной.

"Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения, – обратился президент к народу. – Давайте в этот день не делать своими руками подарков для наших недругов. 

По его мнению, враги просто мечтают увидеть "раздор, распри и хаос" в украинском обществе. "Поэтому на зависть всем докажем, что мы, украинцы, – свободный, цивилизованный, а главное – мудрый народ", – написал Зеленский в Facebook.

Впрочем, эта "мудрость", видимо, не распространяется на местных силовиков. Поскольку президенту пришлось отдельно им напомнить, что Украина – демократическая страна, жители которой имеют право на мирный протест. 

Ранее радикалы осадили Офис президента в Киеве, чтобы высказать свое недовольство "формулой Штайнмайера".

Николай ВИКТОРОВ
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