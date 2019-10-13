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Украинцы готовят неожиданный удар по Донбассу

Украинцы готовят неожиданный удар по Донбассу
Фото: www.globallookpress.com
Киев стягивает подкрепление к региону

Украинские силовики готовят провокацию на линии разведения войск. По данным Управления Народной милиции ДНР, Киев подтягивает снайперов и бронетехнику.

"Мы продолжаем отмечать увеличение активности Вооруженных сил Украины на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Особую обеспокоенность у нас вызывает прибытие в указанный район снайперской группы противника, что создает угрозу для патрулей ОБСЕ",

- цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

Отмечается, что ВСУ также дополнительно установили около 50 мин на дорогах.

Напомним, что Украина и республики Донбасса должны были с 9 по 11 октября вывести силы из зоны безопасности в районе сел Петровское и Золотое. Однако в итоге разведение было сорвано по вине украинской стороны. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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