Украинская сторона сняла с себя всякую ответственность за случившееся

Сорванную операцию в районе сел Петровское и Золотое украинцы спихнули на самопровоглашенную Луганскую народную республику (ЛНР). По версии командования Незалежной, Народная милиция ЛНР устроила диверсию.

"13 октября враг совершил обстрелы вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь, применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (7 мин) и минометы калибра 82 мм (22 мины)",

– пожаловался штаб операции Объединенных сил (ООС) в Facebook, напомнив о недельной тишине. Только после нее возможно развести войска на неспокойных участках.

Между тем, накануне в Донбассе предупредили о том, что украинские силовики готовят провокацию на линии разведения войск, стягивая бронетехнику.

Напомним, на прошлой неделе, в период с 9 по 11 октября, намечалось разведение сил и средств, находящихся неподалеку от Петровского и Золотого. Планы были нарушены по вине украинской стороны.