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Бывший президент Украины Петр Порошенко горд за себя. Несколько лет назад ему в голову пришла великая идея – перенести празднование Дня защитника страны на 14 октября. Это было правильное решение, порадовался Порошенко.
"Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю, 23 февраля", – припомнил он.
Но теперь в украинскую "историческую память" "врезалась" новая, правильная дата, сказал Порошенко в видеобращении на Facebook.
"Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты. Украинская армия выставила для них жирные красные линии, и горе тому, кто их пересечет", – грозно заявил экс-лидер.
Свое видеообращение Порошенко дополнил кадрами военных учений.
Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан оставить россиян без подарков.
Под удар попали политики и представители прессы