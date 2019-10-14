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Украинская армия напугала врага жирными линиями

Порошенко напугал агрессора
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине оставновили расследования против Порошенко
Жителям Незалежной обновили "историческую память"

Бывший президент Украины Петр Порошенко горд за себя. Несколько лет назад ему в голову пришла великая идея – перенести празднование Дня защитника страны на 14 октября. Это было правильное решение, порадовался Порошенко.

"Трудно даже представить, но еще в 2014 году, когда "зеленые человечки" уже окопались в Крыму, Украина отмечала День защитника по российскому календарю, 23 февраля", – припомнил он.

Но теперь в украинскую "историческую память" "врезалась" новая, правильная дата, сказал Порошенко в видеобращении на Facebook.

"Украинский народ уважает свою армию и гордится ею. Ее боится агрессор. На нее со страхом оглядываются капитулянты. Украинская армия выставила для них жирные красные линии, и горе тому, кто их пересечет", – грозно заявил экс-лидер.

Свое видеообращение Порошенко дополнил кадрами военных учений. 

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан оставить россиян без подарков.

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Международная выставка "Оружие и безопасность 2016" в Киеве. Фото: Global Look Фото: Global Look
"Оружие и безопасность 2016" в Киеве. Фото: Global Look Выставка "Оружие и безопасность 2016" в Киеве. Фото: Serg Glovny/ Global Look Фото: Facebook Юрия Бирюкова
Николай ВИКТОРОВ
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