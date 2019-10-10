Обиженная Савченко публично указала на ошибки экс-президента

Бывший глава Незалежной Петр Порошенко намеренно дестабилизирует ситуацию в стране, критикуя власти за согласие на "формулу Штайнмайера", хотя именно из-за него нынешняя администрация в Киеве вынуждена соглашаться на невыгодные условия. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.

"Он проиграл Украину, когда подписал Минские соглашения в 2015 году. И он сам одобрил формулу Штайнмайера", – напомнила она в эфире NewsOne.

Причем протесты недовольных Порошенко тогда называл "российской спецоперацией на расшатывание страны", даже название ей придумал – "Шатун". На всех несогласных он натравил СБУ, вспоминает Савченко. В итоге вокруг начали всех подряд обвинять в сепаратизме и терроризме, даже за порванный портрет Порошенко сажали в тюрьму на два года.

"Он (Порошенко – прим.ред.) вечно говорил, что не надо раскачивать лодку. И почему сейчас эта мерзость имеет право раскачивать страну?" – цитирует Савченко "Царьград".

По ее мнению, митинги, которые сейчас проходят на Украине под предлогом несогласия с мерами президента Владимира Зеленского по Донбассу, выгодны исключительно политикам, которые проиграли, но "воплями, популизмом и майданами" хотят вернуться во власть.

Ранее в центре Киева собрались люди, которые потребовали от Зеленского отказаться от предоставления Донбассу особого статуса, предусмотренного "формулой Штайнмайера" и Минскими соглашениями. По некоторым данным, акцию организовал Порошенко и члены его партии "Европейская солидарность", пишет URA.RU. При этом сам экс-президент обнародовал свою программу урегулирования в Донбассе.