Хозяин "Рошена" рвется к российской границе и собирает миротворцев

Бывший президент Украины Петр Порошенко сочинил собственную "формулу украинского мира", которую предложил реализовать помимо "формулы Штайнмайера". Его план содержит семь шагов к урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом пятый лидер нации сообщил в Twitter в среду, 9 октября, на фоне провалившегося из-за украинских нациков отвода войск в населенных пунктах Золотое и Петровское.

"Предлагаю семь шагов, которые стоит сейчас сделать, чтобы избежать русской ловушки. Эти семь шагов – формула украинского мира", – написал пан Порошенко.



Далее "шоколадный король" принялся перечислять пункты достижения киевских будущих побед над шахтерским краем.

По его мнению, для реализации предложенной им формулы Украине нужно настаивать на принципах "сначала безопасность", "ничего не согласовано, пока все не согласовано" и "только через безопасность к выборам".

"Печально известная "формула Штайнмайера" должна рассматриваться только как составляющая "дорожной карты" выполнения минских договоренностей", – считает бывший глава государства. Он добавил, что отвод вооруженных формирований в Донбассе может состояться лишь при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня и выводе мифических российских войск.

По задумке Петра Алексеевича, мониторинговая миссия ОБСЕ должна получить беспрепятственный и полный доступ ко всей неподконтрольной Киеву территории и "установить постоянный контроль над неконтролируемым участком российско-украинской границы". Также следует создать подгруппу по вопросам границы в рамках работы контактной группы в Минске.

Пан Порошенко настаивает на развертывании многонациональных миротворческих сил ООН на всей территории Донбасса. Кроме того, считает необходимым восстановить в регионе налогообложение "в рамках правового поля Украины", финансовую и банковскую систему, вернуть украинскую собственность.

"Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона", – резюмировал он.

Противники и оппоненты хозяина "Рошена" в комментариях зло ответили на его прожекты по Донбассу (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

" Что ж ты не настаивал тогда, в Минске, когда трусился и в сортир бегал, звонить, узнавать сколько еще отправленных тобой солдат полегло? Когда до тебя окончательно дошло, что ты обгадился и когда ты подписывал соглашения. Что ты тогда не вякал?", "Предлагая вам, мистер экс, 7 шагов к Пашинскому сделать. Нам всем легче станет. Ей Богу", "Предлагаю тебе восьмой. Застрелись, гнида!?".

