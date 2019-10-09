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На Украине признались в уязвимости своей армии

На Украине признались в уязвимости своей армии
Фото: www.globallookpress.com
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В Киеве назвали ахиллесову пяту своей армии. По мнению начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, его подчиненным не мешало бы подтянуть английский.

Украинским офицерам туго приходится без знания языка заокеанских кураторов, учитывая продвижение в стране стандартов НАТО. Также данное обстоятельство мешает в совместных учения с западными партнерами. 

"К сожалению, на данный момент мы пока не достигли способности большинства руководящего состава ВСУ свободно общаться на английском языке с иностранными коллегами. Это одно из проблемных мест и одновременно наших важных задач на будущее", – цитирует Хомчака Hi-Tech.ua.

Однако, подчеркнул он, украинские военные уже взялись за голову, особенно те, которые задействованы в международных операциях и учениях. Они активно зубрят английский.

Кроме того, Британский Совет набрал группу из 10-ти учеников из руководящего состава  Минобороны и ВСУ. Они, по словам Хомчака, занимаются по индивидуальной программе 

Ксения АНДРЕЕВА
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