Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Пресс-конференции бывшего президента Украины Петра Порошенко были постановочными, а с сотрудниками СМИ тщательно работали. Об этом заявил экс-лидер Грузии Михаил Саакашвили.

Он утверждает, что все брифинги хозяина "Рошена", когда тот пребывал на посту лидера нации, "срежиссированы" его администрацией.

"Каждого журналиста заранее обрабатывали, были темники на разных каналах, были запрещенные списки, кого можно приглашать, а кого нет. Я точно помню, что как только неугодные вопросы, сразу микрофон отключался", – поведал грузино-украин в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, существовали списки журналистов, которым никогда Петр Алексеевич не давал интервью. Как правило в них попадали те сотрудники СМИ, кто занимался расследованиями, писавшие про коррупцию.

"Это было его больное место. Он сам знал, что был вороватым. Поэтому он был очень неубедительным, особенно с иностранцами, когда отвечал на вопросы о коррупции", – подчеркнул пан Саакашвили.

Ранее сегодня было объявлено, что нынешний глава государства Владимир Зеленский проведет 10 октября первую свою большую пресс-конференцию после вступления в должность. И пройдет она в центральном холле киевского Food Market. К президенту будутбудут подпускать небольшие группы журналистов, которые в течение получаса смогут задавать ему свои вопросы.

