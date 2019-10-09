Канцлер ФРГ взяла на себя переговоры с Россией и Францией

Между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским президентом Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Во время беседы политики поднимали вопрос встречи в "нормандском формате", рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.



Собеседники решили, отметил он, что для саммита "четверки" нет никаких препятствий, передает ТАСС. Все условия для этого выполнены, чему поспособствовали события 1 октября, когда контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера".

При этом переговоры о дате встречи с Россией и Францией фрау Меркель взяла на себя. Она пообещала оппоненту урегулировать данный вопрос, пишет RT в своем телеграмм-канале.