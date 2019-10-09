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Между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским президентом Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор. Во время беседы политики поднимали вопрос встречи в "нормандском формате", рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Собеседники решили, отметил он, что для саммита "четверки" нет никаких препятствий, передает ТАСС. Все условия для этого выполнены, чему поспособствовали события 1 октября, когда контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера".
При этом переговоры о дате встречи с Россией и Францией фрау Меркель взяла на себя. Она пообещала оппоненту урегулировать данный вопрос, пишет RT в своем телеграмм-канале.
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