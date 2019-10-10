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Россия запретила ОБСЕ поездки в Крым

Россия запретила ОБСЕ поездки в Крым
Фото: pixabay.com
продолжениеМерзость: Украина потеряла Донбасс из-за поступка Порошенко
В Киеве озаботились полномочиями европейской организации

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна направить миссию в Крым. На этом настаивает глава запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымских татар" Рефат Чубаров. По его мнению, ОБСЕ не выполняет возложенные на нее обязанности, раз не интересуется проблемой "аннексированной территории".

"Мы все уже привыкли к тому, что воспринимаем эту мониторинговую миссию как такую, что занимается Донбассом. На самом деле полномочия этой миссии гораздо шире. Вопрос – почему она не посещает Крым", – цитирует Чубарова "Радио Свобода".

По словам Чубарова, он уже высказывал свое недовольство председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку, но услышал в ответ, что это дескать Россия как член ОБСЕ не дает разрешения на отправку миссии в Крым.

Ранее Чубаров потребовал сменить представителя ОБСЕ на Украине Мартина Сайдика, поскольку тот позволил себе вспомнить, что исторически Крымский полуостров принадлежал России.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
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