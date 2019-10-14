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На Украине оставновили расследования против Порошенко

Генпрокурора Незалежной требуют отправить в отставку

Сотрудникам Генеральной прокуратуры Украины запретили подписывать любые ходатайства по уголовным делам экс-президента Петра Порошенко. 

"За последнюю неделю по главному фигуранту все полностью остановилось", –

написал на своей страничке в Facebook юрист Андрей Портнов.

Он добавил, что будет добиваться отставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Украинское Государственное бюро расследований завело против бывшего главы государства Петра Порошенко 14 уголовных дел. Экс-президент обвиняется в государственной измене, легализации в офшорах преступных доходов и вмешательстве в работу судебной власти.  

Валентина МАЙОРОВА
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