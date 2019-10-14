Глава правительства Незалежной отказался отвечать за музыкальное сопровождение мероприятий, в которых он участвует

Кабинет министров Украины не должен возглавлять человек, поддерживающий националистов. С таким заявлением выступили в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в понедельник, 14 октября. Там призвали премьера Алексея Гончарука сложить полномочия.

"За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, саботаж мирного процесса в Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций", – перечислили оппозиционеры факты, за которые Гончарука необходимо отправить в отставку.

Накануне самый молодой в истории глава украинского правительства посетил мероприятие, организованное для ветеранов страны, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна". Против музыкантов ранее уже было заведено уголовное дело за демонстрацию свастики и других нацистских символов. И в этот раз на сцене, с которой Гончарук поздравлял украинцев, был установлен знак неонацистов – коловрат.

Сам премьер обвинения в свой адрес быстро отмел: по его словам, он не знал, кто там поет. Но, в любом случае, судить его надо по реальным делам, которые грандиозны:

"Я могу уже заявить, что в Госбюджете – 2020 наша команда заложила крупнейшие в истории расходы на безопасность и оборону", – похвастался Гончарук в Facebook.

Что касается ветеранов, то, дескать, пусть поют, что хотят, для правительства главное – обеспечить им комфорт и уважение общества.

Ранее Гончарук сообщил, что распродажа украинских земель начнется осенью следующего года.