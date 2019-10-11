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Раскрыт план Трампа относительно Украины

США отдадут Украину на растерзание
Дональд Трамп. Фото: president.gov.ua
Американский лидер преследует свои политические интересы

Президент США Дональд Трамп готов пожертвовать Киевом ради собственной выгоды, полагает сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи. По его словам, глава Белого дома, если того потребуют обстоятельства, без колебаний отдаст Незалежную на "растерзание" РФ. 

Впрочем, Трамп, указывает Мерфи в своей статье, многое сделал для развала американо-украинских отношений, доказательством чему служит не слишком тесная связь чиновников обеих стран. Однако пришедшего к власти Владимира Зеленского автор материала в BuzzFeed называет "кошмаром" для Москвы. 

"Президент Дональд Трамп был готов отбросить весь этот прогресс и оставить Украину русским стервятникам, которые окружают ее периметр",

– констатирует Мерфи, добавляя, что в какой-то момент американский лидер передумал. И сейчас 45-й президент США действует в собственных политических интересах, готовясь к избирательной кампании 2020 года.  

Напомним, в Штатах вспыхнул скандал на фоне телефонного разговора Зеленского и Трампа, где последний просил украинского коллегу лично проследить за делом сына своего главного конкурента Джо Байдена. 

Ксения АНДРЕЕВА
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