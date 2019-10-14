В День памяти президент решил лично поздравить тех, кто воюет на линии разграничения

Президент Незалежной Владимир Зеленский с женой Еленой помянули украинских военных, погибших в Донбассе. Они возложили цветы и поставили свечи у стены памяти возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.

14 октября на Украине отмечают День защитника страны. Эту дату вместо 23 февраля установил пятый глава государства Петр Порошенко, о чем он сам с гордостью напомнил народу. Зеленский же в своей поздравительной речи пообещал украинцам, что гибель их "сестер и братьев" в Донбассе не окажется бесполезной.

Тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий, президент решил поздравить лично. На 14 октября у него запланирована поездка в штаб Операции объединенных сил в Донецкой области.

Ранее ВСУ и ополченцы несколько раз предпринимали попытку развести войска, чтобы начать мирный процесс, однако против выступили украинские националисты.