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Президент Незалежной Владимир Зеленский с женой Еленой помянули украинских военных, погибших в Донбассе. Они возложили цветы и поставили свечи у стены памяти возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве.
14 октября на Украине отмечают День защитника страны. Эту дату вместо 23 февраля установил пятый глава государства Петр Порошенко, о чем он сам с гордостью напомнил народу. Зеленский же в своей поздравительной речи пообещал украинцам, что гибель их "сестер и братьев" в Донбассе не окажется бесполезной.
Тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий, президент решил поздравить лично. На 14 октября у него запланирована поездка в штаб Операции объединенных сил в Донецкой области.
Ранее ВСУ и ополченцы несколько раз предпринимали попытку развести войска, чтобы начать мирный процесс, однако против выступили украинские националисты.
Под удар попали политики и представители прессы