В Кремле ответили на идею Зеленского по минским соглашениям

Плана "Б" у российской стороны нет

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что изменение последовательности выполнения Минских соглашений не обсуждается.

"Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий", –

приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что в таком случае "это будет совсем другая модальность". Глава Украины Владимир Зеленский заявил 10 октября, что недоволен Минскими соглашениями: президента не устраивает последовательность зафиксированных в них шагов. Он также подчеркнул, что у Киева есть "план Б" по урегулированию ситуации в Донбассе.