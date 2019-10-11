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В Кремле ответили на идею Зеленского по минским соглашениям

Плана "Б" у российской стороны нет

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что изменение последовательности выполнения Минских соглашений не обсуждается.

"Для этого кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий", –

приводит ТАСС слова Пескова.

Представитель Кремля добавил, что в таком случае "это будет совсем другая модальность". Глава Украины Владимир Зеленский заявил 10 октября, что недоволен Минскими соглашениями: президента не устраивает последовательность зафиксированных в них шагов. Он также подчеркнул, что у Киева есть "план Б" по урегулированию ситуации в Донбассе.

Валентина МАЙОРОВА
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