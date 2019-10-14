Заокеанские друзья Незалежной объяснили Киеву, на что идет РФ, чтобы насолить своим южным соседям

В Кремле готовы нести финансовые потери, отключив Украину от российской газотранспортной системы, наказывая таким образом Киев. Об этом заявил директор американской независимой консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

По его мнению, Москва строит "Северный поток – 2" по двум причинам. Первая – это якобы дать заработать российским предпринимателям из числа друзей главы государства.

"А вторая причина – "наказать" Украину, лишить ее транзитных доходов. На официальном сайте "Газпрома" проект оценили в 40 млрд евро. И эти деньги тратятся не для того, чтобы увеличить прибыль "Газпрома", а чтобы продавать те же объемы газа, что и через транзит Украиной, но по другому маршруту. Речь идет даже о сокращении продаж", – пояснил украинскому "Апострофу" эксперт из пенсильванской фирмы.

На уточняющий вопрос журналиста, действительно ли российский концерн готов получать меньше денег, только бы в Кремле утешились наказанием Незалежной, тот ответил: "Абсолютно". В качестве примера он привел ситуацию 2014-15 годов, когда якобы президенту Владимиру Путину "не понравилась тема реверсных продаж из Европы на Украину".

"Он сначала предупредил публично, что если она будет продолжаться, то он прикажет сократить подачу газа. И потом действительно сократил – даже через "Северный поток – 1", который сам Путин рекламировал как самый надежный маршрут поставки газа. Никакой надежности нет", – утверждает эксперт.

По его данным, "Газпром" на этом потерял $6 млрд.

"Получилось, что реверсные продажи как были, так и идут вовсю, а деньги были потеряны. А Европа узнала, что "Северный поток – 1" не является гарантией надежности поставок, хотя сейчас этот факт замалчивается", – резюмирует пан Корчемкин.

Напомним, в конце этого года заканчивается контракт между РФ и Украиной на транзит российского газа. Стороны пока не договорились о его продлении или подписании нового. Москва ждет внедрения Киевом европейского энергозаконодательства в украинскую нормативную базу. В качестве альтернативы Россия предлагает продлить действующий договор на один год.

