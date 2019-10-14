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Националисты готовят госпереворот на Украине

Решающий день: появились данные о перевороте на Украине
Фото: www.globallookpress.com
Украинские радикалы и ура-патриоты выдвинули Зеленскому ультиматум по "формуле Штайнмайера"

На Украине зреет очередной госпереворот: националисты требуют, чтобы президент страны Владимир Зеленский отказался выполнять пункт "формулы Штайнмайера" по отводу войск с линии разграничения в Донбассе в Золотом и Петровском.

В интернете отметили, что в тот момент, когда в Киеве маршируют разномастные радикалы под лозунгом "Нет капитуляции!", сам лидер нации отправился с рабочим визитом в Донецкую область, где он уже ознакомился с ситуацией на линии соприкосновения в зоне проведения Операции объединенных сил, а также с условиями несения службы и проживания украинских военных на передовой. Об этом вещает Twitter офиса президента.

"Есть информация о том, что сегодня в Киеве Владимиру Зеленскому будет поставлен ультиматум: отмена процесса отведения сил и вооружений в Донбассе или его обвинят в сдаче национальных интересов Украины и снесут", – говорится на странице Telegram-канала "Разведчик".

И судя по всему, шантаж националистов дошел до адресата. Так, депутат Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что власти страны в ближайшее время не будут реализовывать "формулу Штайнмайера". По ее словам, разведение конфликтующих сил невозможно из-за несоблюдения режима тишины в зоне соприкосновения.

Пани Бардина заметила, что, хотя Киев и согласовал "формулу Штайенмайера", для ее реализации должны прекратиться обстрелы.

"А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам также необходимо, и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация "формулы" будет возможна даже не в ближайшее время", – цитирует "Громадьске" депутата.

На уточняющий вопрос о "ближайшем времени" она назвала срок в один год.


Ну, а пока радикалы успешно реализуют планы по войне до победного конца, о чем емко говорят плакаты, с которыми националисты вышли на улицы Киева: "Только победа венчает войну", "Нет капитуляции", "На колени только перед Богом", "Путь к независимости – от Московии в ЕС и НАТО", "Война к победе" и другие, сообщает УНИАН.


По данным Telegram-канала "Запрещенная Украина", ура-патриоты "призывали к убийству главы государства: постоянно звучали лозунги "Зеленяку на гиляку" (просто призыв повесить президента). Один из участников марша назвал Владимира Зеленского "предателем Украины".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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