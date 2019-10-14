Граждане Незалежной придумали "формулу Штайнмайера" для полуострова

Украинские активисты устроили в понедельник, 14 октября, пикет на пропускном пункте "Чонгар" на административной границе с российским Крымом. В ходе акции жителей полуострова обозвали "крысами" и предрекли "возвращение" в регион Украины с помощью плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Посыл закамуфлировали под некую шутку.

"Мы хотим донести миру, Крыму, Украине несколько ироничных мессенджей. В первую очередь, "формула Штайнмайера", о которой много говорят, касается Крыма. Она должна начинаться с полуострова. Все как и обещали нам на Западе все пять лет", – заявил в своем Telegram-канале лидер движения "Суспільство майбутнього", устроитель акции Евгений Карась.

По его словам, "освобождать" сперва нужно Крым, провести там выборы с "украинскими партиями, наблюдателями и полицией".

"Начинать разговор надо не с Донбасса. Возникает иллюзия, что говорится только про украинскую проблему. Все начинается с Крыма и настоящей иностранной причины войны", – считает пан Карась.

Также украинец предупредил "крысиян" следить за своими словами и поступками, поскольку скоро "оккупация" полуострова закончится, и тогда неправильным жителям придется отвечать перед правильными.

К посту он разместил фото и видео с места проведения пикета. В отчетных документах видны активисты с плакатами, на которых написано "Сначала Крым, потом Донбасс" и "Москва сдаст крысиян, как сепаров в ДНР, Крымчанин, жди Украину-2024!".