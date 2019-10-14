Украинский министр нашел способ, как сделать так, чтобы в России поняли, чего от нее хотят

Евросоюз должен "дожать" Российскую Федерацию с помощью санкций. Об этом заявил глава МИД Незалежной Вадим Пристайко, поясняя свои же слова о том, что он намерен просить у Старого Света в качестве мер противодействия Москве по ситуации в Донбассе.

"Санкции – это те меры, которые Европа применяет в отношении РФ. Чем сильнее санкции, тем лучше РФ понимает, что мы имеем в виду – Украина и ЕС", – сказал министр, отвечая на вопрос, какое давление должен оказать Брюссель на Россию в контексте минских соглашений.

Сегодня в Люксембурге проходит заседание Совета министров ЕС по иностранным делам. Как сообщает источник РИА "Новости", дискуссии там были ознакомительного характера, без каких-либо в итоге заявлений или решений.

По словам главы европейской дипломатии Федерика Могерини, пан Пристайко представил министрам "удовлетворительную картину" планов украинских властей по реформам и урегулированию в Донбассе.

Ранее сегодня стало известно о громадных потерях Германии из-за антироссийских санкций и введенных Москвой контрмерах. Как следует из исследования Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики, 45% ущерба ложится на плечи "санкционирующих стран". На ЕС приходится 92% убытков, который западные государства несут из-за рестрикций в адрес РФ. Львиная доля ущерба легла на ФРГ – 38%, или $667 млн в месяц, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Также отмечается, что компаниям из Франции не удалось компенсировать потери из-за контрмер Москвы в адрес ЕС за счет экспорта в другие страны.