Украинские власти пошли на поводу у местных националистов и решили отказаться от "формулы Штайнмайера"

Встреча в "нормандском формате" может состояться в середине ноября, но для этого необходимо, чтобы украинские военные и войска ДНР и ЛНР поддержали режим прекращения огня в течение семи дней, после чего будет осуществлен отвод вооруженных сил на линии разграничения в Донбассе. Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

"У нас есть некоторые даты ... мы стремимся к середине следующего месяца, где-то около середины ноября", – сказал министр агентству Reuters.

"Мы открыто сказали всем, что делаем, возможно, последнюю честную попытку идти минским путем", – подчеркнул пан Пристайко.

"Если это не сработает, нам придется искать какой-то план Б", – добавил он, не став уточнять, что это за план.

Украина и республики Донбасса, следуя "формуле Штайнмайера", подписанной всеми заинтересованными сторонами, так и не смогли развести войска в поселках Золотое и Петровское, начиная с 7 октября. Киевское руководство попало под пресс местных националистов, критикующих запланированный отвод военных, поскольку в этом видят капитуляцию страны. Радикалы пригрозили президенту Владимиру Зеленскому возвращение на фронт тысяч ветеранов АТО.

В стане партии бывшего комика "Слуга народа" сегодня уже сообщили о приостановке выполнения "формулы Штайнмайера" примерно на год. То есть радикалы загнали испуганную власть в угол.



В Москве считают, что Зеленский должен проявить политическую волю в деле разведения воюющих сторон. Об этом говорил в конце прошлой недели российский лидер Владимир Путин. По его словам, на Украине необходимо "поддерживать даже не конкретных политиков, а нужно поддерживать политику, направленную на достижение мира".

