Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что правительству нужно будет выделить треть бюджета на мобилизацию и армию, взяв эти средства из пенсий, медицинского страхования и заработной платы.

"Эта "формула Штайнмайера" была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее. Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого", -

цитирует Пристайко портал "Страна.ua".

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что правительство должно выбрать самый целесообразный вариант из всех возможных решений проблемы.

В Минске 1 октября Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", предусматривающую, что закон об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донбасса вступает в силу в день выборов на временной основе, а после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах – на постоянной основе. На Украине сразу же вспыхнули акции протеста против этого решения.

