Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев раскрыл "план Б" по урегулированию конфликта на Донбассе

Киев раскрыл
Фото: www.globallookpress.com
Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что правительству нужно будет выделить треть бюджета на мобилизацию и армию, взяв эти средства из пенсий, медицинского страхования и заработной платы.

"Эта "формула Штайнмайера" была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Украина соглашалась ранее. Это болезненный компромисс, и мы знаем, почем сказанное каждое слово против этого", - 

цитирует Пристайко портал "Страна.ua".

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что правительство должно выбрать самый целесообразный вариант из всех возможных решений проблемы.

В Минске 1 октября Контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", предусматривающую, что закон об особом порядке местного самоуправления в ряде районов Донбасса вступает в силу в день выборов на временной основе, а после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах – на постоянной основе. На Украине сразу же вспыхнули акции протеста против этого решения.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Россияне осадили преемницу Меркель после слов о Крыме

Берлину напомнили о нарушениях Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей