Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского

Через 10 дней: националисты готовят свержение Зеленского
Фото: www.globallookpress.com
Президенту Украины дали шанс отказаться от капитуляции в Донбассе

Главе Незалежной Владимиру Зеленскому поставили ультиматум: или он добивается безоговорочной победы Киева над Донбассом, или его отправят в отставку. Требования сформулировал лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно. В противном случае протесты в стране уже не будут мирными.

"Время маршей прошло. Мы найдем варианты гражданского сопротивления населения по всей стране и мы заставим власть делать то, что хочет и требует нация. А нация требует силы, единства, сосредоточенности и окончательной победы", – написал Билецкий в своем Telegram-канале.

Накануне, в День защитника страны 14 октября в украинских городах прошли массовые акции, организованные украинскими ультранационалистами. Они выступили против разведения войск в Донбассе и предоставления региону особого статуса.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Россияне осадили преемницу Меркель после слов о Крыме

Берлину напомнили о нарушениях Германии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей