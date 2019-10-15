Президенту Украины дали шанс отказаться от капитуляции в Донбассе

Главе Незалежной Владимиру Зеленскому поставили ультиматум: или он добивается безоговорочной победы Киева над Донбассом, или его отправят в отставку. Требования сформулировал лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий.

От имени организованного на Украине "Движения сопротивлению капитуляции" бывший командир добровольческого батальона "Азов" дал Зеленскому 10 дней на то, чтобы всякие "формулы Штайнмайера" и прочие "капитулянские" шаги были запрещены законодательно. В противном случае протесты в стране уже не будут мирными.

"Время маршей прошло. Мы найдем варианты гражданского сопротивления населения по всей стране и мы заставим власть делать то, что хочет и требует нация. А нация требует силы, единства, сосредоточенности и окончательной победы", – написал Билецкий в своем Telegram-канале.

Накануне, в День защитника страны 14 октября в украинских городах прошли массовые акции, организованные украинскими ультранационалистами. Они выступили против разведения войск в Донбассе и предоставления региону особого статуса.