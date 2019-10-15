Кремль пошел на уступки Западу ради отмены санкций

Российские СМИ перестали называть украинскую власть "хунтой", чтобы изменить образ соседней страны в глазах россиян. Президент РФ Владимир Путин согласился на воссоединение Донбасса с Украиной, и теперь нужно, чтобы граждане восприняли это положительно. Так считает обозреватель Politico Марк Беннеттс.

Журналист пишет, что после изгнания из Киева президента Виктора Януковича россиян через СМИ стали убеждать, что на Украине творится полный беспредел. "Первый канал даже сообщил о том, как украинские правительственные силы распяли трехлетнего ребенка", – приводит ИноTV цитату из статьи.

Но сейчас Россия устала от западных санкций, и смена президента на Украине дала ей возможность изменить свою стратегию. Теперь Москва убеждает всех, что изначально хотела только особого статуса для Донбасса, но в составе Незалежной.

"Если добиться отмены санкций получится с помощью политического компромисса, Путин пойдет на это. Донбасс сам по себе не очень ценен для Кремля. Это не Крым", – говорится в Politico.

Поэтому в СМИ идет психологическая обработка россиян: ведь им 5 лет внушали, что Украиной правят неонацисты, которым нельзя отдавать Донбасс. Но если лояльность РФ на Западе не оценят и санкции не снимут, взгляды Москвы снова изменятся. "Все очень цинично", – предупреждает автор.