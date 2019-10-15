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Украина убедила Евросоюз сохранить санкции против России

Украина убедила Евросоюз сохранить санкции против России
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПоловина украинцев выступила против ущемления русского языка
По "формуле Штайнмайера" Киев тоже склонил европейцев на свою сторону

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко триумфально съездил в Брюссель и Люксембург. Он не только напомнил евродепутатам и членам Совета ЕС об угрозах со стороны России, но и добился гарантий, что санкции будут сохранены. Теперь, по словам Пристайко, в Европарламенте даже не собираются обсуждать смягчение мер давления на Москву.

"Санкции – это тот единственный механизм, который есть сейчас у международного сообщества, чтобы противостоять продолжению агрессии со стороны России. Они должны сохраниться в том состоянии, в котором они есть сейчас, если не усиливаться. Мы как раз призвали ... усилить санкции", – передает слова дипломата "Укринформ".

Провел Пристайко среди европейцев и разъяснительную работу по "формуле Штайнмайера": якобы она лишь дает механизм проведения и признания результатов местных выборов в Донбассе. Но пока там находятся вооруженные люди, а граница не подконтрольна Киеву, ни о каких выборах не может быть и речи, и никто не упрекает Украину за то, что она не исполняет "формулу Штайнмайера".

"Наша позиция понятна для наших партнеров", – подчеркнул глава МИД Незалежной.

Ранее Пристайко заявил, что Киев делает все для урегулирования в Донбассе, но процесс срывают ополченцы. 

Николай ВИКТОРОВ
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