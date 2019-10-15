Вопрос о языке расколол жителей Незалежной

Сорок семь процентов жителей Украины не одобряют прекращения обучения в школах на русском языке с сентября будущего года.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Одновременно 49% респондентов в той или иной степени поддерживают решение министра образования Анны Новосад. Исследование прошло с 9 по 11 октября на территории Украины за исключением районов Донбасса, не подконтрольных Киеву. Выборка составила 1,2 тыс. человек.

Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" неделю назад заявили, что украинские власти должны прекратить языковую дискриминацию, начатую экс-президентом Петром Порошенко. МИД РФ подчеркивает, что власти Украины идут на полную и принудительную украинизацию страны.

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в новом учебном году все школы в стране перейдут на обучение на украинском языке.



