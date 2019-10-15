Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Половина украинцев выступила против закрытия русских школ

Половина украинцев выступила против ущемления русского языка
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский шпионит за популярной украинской певицей
Вопрос о языке расколол жителей Незалежной

Сорок семь процентов жителей Украины не одобряют прекращения обучения в школах на русском языке с сентября будущего года.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Одновременно 49% респондентов в той или иной степени поддерживают решение министра образования Анны Новосад. Исследование прошло с 9 по 11 октября на территории Украины за исключением районов Донбасса, не подконтрольных Киеву. Выборка составила 1,2 тыс. человек.

Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" неделю назад заявили, что украинские власти должны прекратить языковую дискриминацию, начатую экс-президентом Петром Порошенко. МИД РФ подчеркивает, что власти Украины идут на полную и принудительную украинизацию страны.

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что в новом учебном году все школы в стране перейдут на обучение на украинском языке. 


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лечение не помогает: у Заворотнюк отмирают ткани

Состояние сопора стало критическим

Киев раскрыл "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе

Украинское правительство возьмет деньги из средств на пенсии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей