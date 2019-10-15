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Зеленский подсматривает за популярной украинской певицей

Зеленский шпионит за популярной украинской певицей
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Две звезды оказались соседями по поселку

Звезда украинской эстрады Гайтана, которая живет в поселке рядом с Владимиром Зеленским, рассказала, что порой ей мерещится, что президент следит за ней.

Свое сенсационное признание певица сделала в программе "Светская жизнь". По словам артистки, Зеленский подсматривает за ней, когда она катается на велосипеде.

"Я вижу, какая-то машина Mercedes с темными окнами едет так вальяжно за мной. Может, это уже мания, может, мне так хочется в это верить", –

пошутила Гайтана.

После того как Зеленский стал президентом, жизнь обитателей поселка изменилась к лучшему, считает звезда. Вокруг стало много охранников, пробок нет, а дороги отремонтировали.

Гайтана также призналась, что прекрасно знакома с распорядком дня демократичного президента – ведь его кортеж невозможно не заметить.

Валентина МАЙОРОВА
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