ЕС захотел увидеть плоды своих финансовых вливаний

Евросоюз поддерживает усилия властей Украины по восстановлению территориальной целостности, но рассчитывает, что и взятые на себя обязательства по реформам Киев продолжит выполнять. Об этом заявила представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Она напомнила министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, который прибыл на Совет ЕС, что главам МИД стран Евросоюза интересно послушать, как проводят реформы новые киевские власти, передает Укринформ.

Сам Пристайко сначала пообщался с европарламентариями и убедил их не снимать санкции с России.

Ранее в ЕС напомнили, что с 2015 г. направили Украине около €18 млрд финансовой помощи, в основном в виде грантов. Теперь европейцам интересно знать, на что были потрачены эти деньги.