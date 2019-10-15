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Россия украла у Украины национальную гордость

Россия украла у Украины секретное оружие
Фото: www.globallookpress.com
Агенты влияния влезли на кухню

Утверждения Москвы о том, что борщ является традиционным русским блюдом, нужно расценивать как акцию военной пропаганды РФ. К такому мнению пришли в ВВС.

Там обратили внимание на публикацию в Twitter-аккаунте Russia, где информацией о стране делятся дипломаты. На странице разметили видеоинструкцию, как варить борщ, и сопроводили ее комментарием, что это одно из самых известных и любимых блюд в России со времен Древней Руси.

Пост был размещен еще в мае 2019 г., но сотрудники ВВС ухватились за него только сейчас. Они вступились за украинцев, которые тоже называют борщ своим.

Фото: pixabay.com

"Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени", – возмутились в ВВС.

Ссылаясь на мнение экспертов, издание сообщает, что борщ исторически был украинским, поскольку на территории нынешней Незалежной археологи нашли следы всех ингредиентов этого блюда. "Русским" же борщ якобы стал во времена Сталина, когда кремлевские повара получили приказ использовать рецепты всех национальностей, проживавших в СССР.

"Притязания России на такое, по сути, украинское блюдо воплощают курс исторического угнетения Россией украинского языка, политики и, прежде всего, независимости", – сделали вывод в ВВС.

Николай ВИКТОРОВ
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