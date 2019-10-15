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Северная часть Крыма могла остаться украинской. Об этом заявил бывший глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.
По его словам, в феврале 2014 г. генштаб ВСУ решился дать военный ответ на ситуацию в Крыму. "Были соответствующие планы, решения и распоряжения", – рассказал Муженко в интервью телеканалу "24".
Полномасштабная вооруженная операция украинских сил началась 28 февраля 2014 года. Но кто-то "сдал назад", испугавшись брать на себя такую ответственность.
"Уже во время реализации (операции) была дана команда "стой", и мы даже вернули самолеты с воздуха на базовые аэродромы. И таким образом эта операция не получила соответствующей огласки", – признал Муженко.
Он не назвал имени человека, который остановил действия ВСУ. Но напомнил, что в это время в Киеве был "паралич политической власти", к тому же распространялись слухи о том, что "группировки российских войск уже были готовы пересечь государственную границу" Незалежной.
"Я и сейчас считаю, что у нас был шанс отстоять большую часть северного Крыма. И это бы не дало возможности провести россиянам в Крыму псевдореферендум", – подчеркнул Муженко.
Ранее экс-глава ВСУ раскрыл, что в марте 2014 г. Киев планировал отправить на полуостров житомирскую 95-ю десантно-штурмовую бригаду, чтобы сорвать референдум. Операция назвалась "Весенний ливень".
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