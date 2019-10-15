Глава государства проигнорировал правила военного дресс-кода

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил военнослужащих страны с Днем защитника. С этой целью он отправился в Донбасс, где пожал руку солдатам и офицерам.

На сей раз Владимир Александрович примерил бронежилет на белую рубашку и защитную каску и вместе со словами восхищения заслужил критику в свой адрес. Так, в Facebook Офиса Зеленского опубликовано видео полуторжественного мероприятия, на котором глава государства вручает награды военнослужащим и дарит им часы.

На кадрах в блиндаже, где он появился без каски, внимательные пользователи заметили, что президента переодели после улицы. На свежем воздухе он прогуливался в бронежилете без бронеплит, а на съемке в помещении они появились (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"А зачем в блиндаже броник? А что, военную форму нужного размера не подобрали? Какой-то Карлсон получился", "Пластины с броника вытащили", "На улице без броника...здесь уже в бронике...где это все снималось?", "Крутая передовая и все без бронников и каски, и формы чистейшие, ваааау. Лжеци, на нуле люди неделями не моются и формы не стираються",

– отреагировали на "прикид" Зеленского интернет-пользователи. Другие же укорили главнокомандующего за то, что тот в свое время не отдал долг родине

"Вот молодец! Сам не служил. От повесток убегал. И награждать знает. Бубочка наша зеленая!!!", "Вопрос к президенту(прости,Господи!)зеленскому: как чувствуете себя, Владимр Ссаныч, в обществе этих Героев? Не стыдно вам находиться среди них? Вам – не служившему в армии, гражданину Украины, откосившему от четырёх(!) повесток во время войны? Неужели хоть на секунду, хоть на миг не защемило нигде внутри? Совесть не вскрикнула "Что я здесь делаю?! Какое имею право смотреть им в глаза, жать руку?!" – прокомментировали недовольные.