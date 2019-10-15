Потери Незалежной будут исчисляться миллиардами

Украина не досчитается $120,5 млн, или 3 млрд грн, если откажется от железнодорожного сообщения с Россией. Такие цифры озвучил министр инфраструктуры Незалежной Владислав Криклий в контексте прибыли от курсирующих между нашими странами поездов.

Большие деньги служат хорошей мотивацией, чтобы не отменять данные маршруты. И, естественно, Киев не станет этого делать, заверил глава ведомства. Однако, если вдруг на высшем уровне решат ограничить поступления в бюджет, то об этом будет отдельное уведомление, подчеркнул Криклий.

"Надо понимать, что когда мы что-то перекрываем, то находим альтернативные варианты, как эти поезда могут ехать, и что эти деньги будут поступать в экономику другой страны. У нас есть обязательства перед Всемирной организацией торговли, и там предусмотрен этот транзит и мы пока его не ограничиваем", – заявил министр, передает "УНИАН".

Напомним, в конце сентября Криклий прокомментировал вопрос ависообщения с Россией, отметив, что возобновлению полетов не бывать, пока в Донбассе идут боевые действия.