Незалежная отказалась от "формулы Штайнмайера" и не собирается отводить войска

Представители Киева на переговорах в Минске провалили согласование новой даты по разводу вооруженных сил от линии соприкосновения в Золотом и Петровском. Более того, существует опасность, что украинские националисты намерены окопаться в этих населенных пунктах. Об этом сообщает российская сторона и посланники Донбасса.

"На сегодняшнем заседании контактной группы сторонам не удалось согласовать новую дату очередной попытки разведения сил и средств на двух пилотных участках. Виной тому послужила позиция украинской стороны", – цитирует РИА "Новости" руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

В свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов считает, что "есть угроза обострения ситуации в Донбассе в связи с активизацией украинских националистов, неонацистов". Он напомнил, что эти люди принимали участие "в карательных действиях" в мятежном регионе, "всегда присутствовали на линии разграничения и далеко не всегда подчинялись официальному командованию ВСУ".

По его данным, сейчас радикалы готовятся занять позиции в Золотом и Петровском. Грызлов отметил что "все это вызывает крайне негативную реакцию жителей Донбасса и отражается на работе контактной группы".

Обострение ситуации на передовой констатируют и в ОБСЕ. Спецпредставитель организации Мартин Сайдик сообщил, что число нарушений режима тишины в последнее время "резко возросло". А касаясь темы выполнения заинтересованными сторонами "формулы Штайнмайера", он подчеркнул, что не видит перспектив ее корректировки, чего, кстати, очень жаждет Киев.

"Нет. Я, честно говоря, не понимаю, почему вы мне задаете такой вопрос", – сказал Сайдик сегодня на брифинге, отвечая на вопрос о возможности пересмотра "формулы Штайнмайера".

Судя по всему, это бодание будет продолжаться долго. Украинцы в это же самое время в срыве развода сил обвинили ДНР и ЛНР – бесконечно стреляют, а нужно семь дней (откуда они взялись, непонятно) тишины на передовой. Помимо этого, Киев, не решив проблему в Золотом и Петровском, зачем-то стал говорить о других пунктах.

"Украинская сторона четко отметила: такое разведение может состояться только при условии соблюдения 7-дневного режима тишины на этих участках. Несмотря на обязательства, зафиксированого Минскими соглашениями, ДНР и ЛНР не отводят от линии соприкосновения тяжелую артиллерию, зато размещают на передовой танки и минометы. Отдельно украинская сторона отметила необходимость демилитаризации населенных пунктов Кальмиусское, Новоазовск, Саханка, Кумачово, где должны быть отведены тяжелое вооружение и техника", – написала в Facebook пресс-секретарь представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Ровно с теми же претензиями к украинцам обращаются и в народных республиках.

