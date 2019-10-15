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"Читайте соглашение": в России осадили Киев после условий для Донбасса

Фото: www.globallookpress.com
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Незалежная предъявила список для выполнения Минских соглашений

В Киеве прописали условия для восстановления мира в Донбассе. Украина согласна следовать пунктам документа, получившего название "Минск-2", но есть много "но".

Одним из них выступает роспуск самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Затем Незалежная требует присутствия мониторинговой миссии ОБСЕ на всей своей территории и тотальной тишины на неподконтрольных Киеву землях, чтобы там не было слышно ни единого выстрела.

Также в списке значится разведение войск, которое украинцы с треском провалили, обвинив при этом Народную милицию ЛНР. Ещё Киев настаивает на обеспечении работы своих ЦИК, партий, СМИ и иностранных наблюдателей. А вот зарубежные военные формирования и техника должны покинуть "территорию Украины", заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Леонида Кучмы Дарья Олифер. 

"Установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минский соглашениями", – этими словами заканчивается ее послание в Facebook. 

Впрочем, в Минских соглашениях так или иначе фигурируют вышеперечисленные пункты, но несколько в других формулировках и иной последовательности. В документе, в частности, говорится о прекращении огня с обеих сторон, предоставлении особого статуса Донбассу и проведении местных выборов.

На неприемлемость украинских требований, к слову, обратили внимание читатели издания "ВЗГЛЯД". Под материалом разразилась жаркая дискуссия, участники которой солидарны друг с другом (орфография и пунктуация авторов оригинальны). 

"Читайте соглашение.. ваши условия никому не интересны", "Хохлам нужно быть поскромнее и купить всем по губозакаточной машинке", "В общем сказали, сдавайтесь, а потом мы подумаем что с вами сделать", "Что значит распустить ДНР и ЛНР? Их что, собирали?", "Абсолютное повторение слов Порошенко в 2014-м", "А вы думали, что негодяи в клоунских костюмах лучше, чем “шоколадные” негодяи?", "Стадо наглых идиотов!", возмутились комментаторы. 

Напомним, сегодня в Минске представители Киева не смогли прийти к соглашению по поводу новой даты разведения сил и средств от линии соприкосновения в поселках Золотое и Петровское.  

Ксения АНДРЕЕВА
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